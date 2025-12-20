Реклама

Бывший СССР
13:33, 20 декабря 2025Бывший СССР

Военкор показал на видео сооружение в зоне СВО после 150 прямых попаданий из HIMARS

Военкор Коц показал на видео Антоновский мост после 150 попаданий из HIMARS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Военный корреспондент Александр Коц показала на видео, как выглядит Антоновский мост после примерно 150 прямых попаданий по нему из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, ролик был снят через пару часов после вывода российской группировки с западного берега Днепра. Дорожное сооружение не было полностью разрушено, несмотря на большое количество прилетов по нему снарядов.

«Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий "в одну воронку". При этом несущие конструкции моста целы», — указал он.

В сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста.

