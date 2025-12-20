Реклама

01:04, 20 декабря 2025Россия

Военкор заявил о снятии Путиным на прямой линии «главного вопроса по СВО»

Военкор Коц заявил о снятии Путиным на прямой линии главного вопроса по СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии окончательно снял главный вопрос по специальной военной операции (СВО). Об этом написал военкор Александр Коц в колонке для KP.RU.

Он привел слова главы государства, обозначившего, что Россия готова и хочет завершить конфликт мирными средствами, на основе тех принципов, которые были изложены им в июне прошлого года в МИД и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. Военкор вспомнил заявление, на которое ссылался российский лидер: «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей».

«Никаких договорнячков, никаких уступок по территориальному вопросу. Вот на это и надо опираться, делая прогнозы о продолжительности СВО. Нынешний Киев не пойдет на такие условия, а значит придется добиваться своего силой. А это — процесс небыстрый, но закономерно идущий к большой Победе», — подытожил Коц.

Ранее авторы британской газеты Guardian обратили внимание, что Путин подтвердил свою непоколебимую позицию по Украине, когда отвечал на вопросы во время прямой линии. Они написали, что глава РФ занял «жесткую позицию», отвечая на вопросы по украинскому конфликту, подчеркнув решимость «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

