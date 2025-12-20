Воронежскую область атаковали беспилотники

Гусев: В Воронежской области уничтожено несколько беспилотников

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в двух районах и одном городе Воронежской области обнаружены и уничтожены уже несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, добавил губернатор.

Ранее украинские беспилотники перехватили над Крымом и акваторией Черного моря. Под удар также попал Севастополь — над городом сбили десять воздушных целей.