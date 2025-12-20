Реклама

Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине

Захарова поиронизировала над словами Зеленского о «нескольких Путинах»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского о «нескольких Владимирах Путинах». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

В интервью польскому изданию PAP украинский лидер заявил, что «Путиных много». «Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое», — сказал он.

Комментируя его высказывание, Захарова отметила, что Зеленскому стоило упомянуть и о четвертом Путине, который «стоит у него за спиной и тихо произносит: "кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым бело"».

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при условии наличия результата после этого. «Если есть встреча, которая точно приведет к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — сказал он.

