06:41, 21 декабря 2025

Европу предупредили о последствиях из-за заявлений о войне с Россией

FT: Истерия Европы о войне с РФ может оказаться самосбывающимся пророчеством
Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская истерия о неизбежной войне с Россией может оказаться опасным «самосбывающимся пророчеством». Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, такой подход западных стран подменяет трезвый анализ подтверждением собственных страхов. При этом российская сторона может ограничиться гибридным давлением, не рискуя прямой войной с Североатлантическим альянсом, говорится в материале. Европу призвали избегать заявлений о неизбежности войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Москва может напасть на Европу — чушь. Путин подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говорят, что они готовятся к войне с Россией.

До этого Путин заявил, что страны Запада пытаются прикрыть собственные ошибки, создавая «образ врага» из России. По его словам, делается это, исходя из внутриполитических проблем.

