Избившая фигуристку Костылеву мать рассказала об уходе дочери от Плющенко

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, рассказала об уходе спортсменки от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает ТАСС.
Она не уточнила, у кого будет тренироваться фигуристка. «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве», — заявила Костылева-старшая.
Ранее Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Еленой Костылевой. Он отметил, что он и его команда боролись за ученицу до конца.
Ранее Плющенко обвинил мать Елены Костылевой Ирину в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.