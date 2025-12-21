Реклама

11:39, 21 декабря 2025Спорт

Избившая фигуристку Костылеву мать рассказала об уходе дочери от Плющенко

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Фигуристы Евгений Плющенко, Елена Костылева

Фигуристы Евгений Плющенко, Елена Костылева. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, рассказала об уходе спортсменки от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает ТАСС.

Она не уточнила, у кого будет тренироваться фигуристка. «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве», — заявила Костылева-старшая.

Ранее Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Еленой Костылевой. Он отметил, что он и его команда боролись за ученицу до конца.

Ранее Плющенко обвинил мать Елены Костылевой Ирину в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

