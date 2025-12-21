Реклама

22:12, 21 декабря 2025

Китайского теннисиста дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало китайского игрока Пан Жэньлуна на 12 лет. Об этом сообщается на сайте организации. .

25-летнего теннисиста признали виновным в том, что он умышленно проиграл пять своих матчей. Кроме того, он 17 раз обращался к другим игрокам с предложениями организовать договорной матч.

Срок отстранения Жэньлуна отсчитывается с 6 ноября прошлого года. Он также оштрафован на 110 тысяч долларов (из них 70 — условно). В течение дисквалификации китайцу также запрещено работать тренером и посещать профессиональные теннисные турниры.

Жэньлун перед отстранением достиг наивысшей позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере. Он занимал 1316-е место.

