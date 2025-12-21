Реклама

Россия
23:10, 21 декабря 2025

Кремль пригласит мечтающую стать журналистом девочку на мероприятия Путина

Марина Совина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным, что Кремль приглашает девочку Викторию Васильеву, которая мечтает стать журналистом и освещать деятельность Владимира Путина, принять участие в мероприятиях с участием главы государства.

Во время программы «Итоги года» Виктория попросила президента не уходить и подождать, пока она окончит школу и университет, чтобы вместо вышедшего на пенсию Павла Зарубина освещать работу главы государства. Путин предложил ей вместо ожидания «отставки» Зарубина пройти стажировку в его программе, что впоследствии поможет ей легко поступить на факультет журналистики.

Зарубин обратился к Пескову с просьбой, не могли бы в Кремле пригласить девочку на одно из президентских мероприятий.

«Действительно, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, пока вы скорее уйдете на пенсию», — заявил он.

Ранее Путин пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки. Так, пятилетний Тимур мечтает стать инспектором дорожно-патрульной службы, девятилетняя Варя хочет встретиться с космонавтом, а семилетний Игорь написал о желании посетить Музей Мирового океана в Калининграде.

