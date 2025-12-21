Реклама

На Западе предрекли бьющий бумерангом по Европе ответ Путина по российским активам

Welt: Россия может назвать размораживание активов условием для переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Западное издание Die Welt предрекло Европе ответ президента России Владимира Путина на предоставление Киеву кредита. По мнению журналистов, схема, по которой долг Украины должна будет выплатить Москва, не сработает, и решение ударит по европейцам бумерангом.

Авторы материала считают, что Россия находится в более выгодной позиции в вопросе переговоров, поскольку есть продвижение на линии соприкосновения и резервы, обеспечивающие готовность к длительному противостоянию.

«Путин <…> может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров», — отметили журналисты.

По их словам, решение Евросоюза по финансированию Киева также может встретить сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана ЕС по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» Украине. Альтернативой был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

