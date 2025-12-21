Реклама

09:41, 21 декабря 2025Забота о себе

Названа суточная норма потребления майонеза

Эксперт Хоменец: В сутки можно съесть только одну столовую ложку майонеза
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Безопасно для здоровья можно съесть всего одну столовую ложку майонеза в сутки. Об этом заявил кандидат биологических наук, доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Николай Хоменец, пишет ТАСС.

По словам эксперта, суточная норма потребления майонеза составляет 20-30 граммов, в любом его виде: на бутербродах, в салатах или в качестве приправы к каким-то еще блюдам. Хоменец назвал майонез неоднозначно вредным продуктом. Он объяснил, что навредить может только его избыточное употребление.

«Главный недостаток продукта — в его большой калорийности, а также в содержании множества жирных кислот, повышающих уровень холестерина в крови», — добавил Хоменец. Продукт также содержит много натрия, повышающего риск гипертонии и возникновения проблем с сердцем.

Эксперт отметил, что в преддверии праздников с майонезом нужно вести себя осторожнее, иначе будут проблемы с пищеварением. «Это как минимум тяжесть и вздутие живота, а переизбыток калорий и жиров за все январские каникулы может привести к набору веса и излишней нагрузке на сердце», — пояснил он.

Хоменец также напомнил, что салат, приправленный майонезом, не должен долгое время оставаться на столе. В нем могут развиться бактерии, вызывающие пищевые инфекции. «Если вы заметили, что майонез посерел, расслоился, а запах стал кислым или прогорклым, то от такого блюда точно нужно отказаться», — предупредил он.

Ранее гастроэнтеролог Али Альмасри предупредил, что салат оливье может быть особо опасен для некоторых людей, поэтому стоит изменить его рецепт. Специалист рекомендовал заменить в оливье колбасу отварной индейкой, майонез — греческим йогуртом, сократить количество соли и убрать или заменить картофель.

