Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 21 декабря 2025Мир

Немецкий наемник ВСУ дал совет соотечественникам

KSTA: Немецкие наемники будут разгромлены, если вступят в ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Немецкие бойцы в случае вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут разгромлены. Об этом заявил наемник из Германии, его слова приводит издание Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).

«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — сказал наемник.

Он отметил, что в данный момент ситуация на поле боя отличается от той, что была в 2023 и 2024 годах.

Ранее в Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне ВСУ. Отмечается, что военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку полтора года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Момент захвата нефтяного танкера с венесуэльской нефтью сняли на видео

    В США заявили о нежелании поддерживать финансирование Киева

    В Британии озвучили причину для России уничтожить Европу

    Семья пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

    Премьер Бельгии не позволил отдать Киеву российские активы и вызвал восхищение в Европе

    Командир бригады ВСУ и подчиненные сдались в плен Российской армии

    ВСУ нарастили группировку у одного населенного пункта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok