DM: Глава MI6 Метревели не должна говорить об РФ, будто Лондон в состоянии войны

Новая глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блез Метревели должна консультировать правительство, а не делать заявления про Россию, дающие понять, будто Лондон находится в состоянии войны с Москвой. Об этом заявил обозреватель Питер Хитченс, посоветовав ей «вернуться в тень» в статье для The Daily Mail (DM).

«На прошлой неделе в высшей степени загадочная, немножко нереальная Блез Метревели почти появилась на публике. Она говорила о России так, словно мы в состоянии войны с Москвой, где у нас в действительности есть посольство. Это ее работа?» — усомнился журналист.

Хитченс рекомендовал британскому парламенту провести дискуссию по вопросу РФ и Украины, вместо того, чтобы этим занималась MI6, которая не должна определять или провозглашать политику государства.

«Они должны вернуться в тень и оправдывать свой огромный секретный бюджет, повышая нашу безопасность. Джеймс Бонд — один из наших самых успешных экспортных товаров, но на самом деле он никогда не существовал, и нам не стоит обожествлять его непримечательных и политизированных последователей», — отмечается в статье газеты.

Ранее Метревели выступила с речью сразу после вступления в должность 15 декабря, в которой решила обвинить Россию в «экспорте хаоса». В ее выступлении Москва предстает «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником».