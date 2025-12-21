Ограничения сняты в российском аэропорту

Росавиация: В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения

В аэропорту Волгограда в 07:47 по московскому времени сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов и действовали с трех часов ночи 21 декабря.

Ни одному самолету из-за временных ограничений не пришлось уходить на запасные аэродромы.

До этого Министерство обороны России рассказало о том, что над Волгоградской и Ростовской областями были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Никаких разрушений на земле не было, никто не пострадал.

