Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:26, 21 декабря 2025Путешествия

Ограничения сняты в российском аэропорту

Росавиация: В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В аэропорту Волгограда в 07:47 по московскому времени сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов и действовали с трех часов ночи 21 декабря.

Ни одному самолету из-за временных ограничений не пришлось уходить на запасные аэродромы.

До этого Министерство обороны России рассказало о том, что над Волгоградской и Ростовской областями были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Никаких разрушений на земле не было, никто не пострадал.

Ранее стало известно о том, что Россия и Малайзия обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами уже в начале 2026 года. По плану рейсы будет выполнять компания Red Wings.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье

    Российские банки начали уточнять родственную связь при переводе денег

    Вспыхнувший на МКАД автомобиль попал на видео

    В российском городе загорелось административное здание

    Ограничения сняты в российском аэропорту

    В Северной Корее обрушились с критикой на Японию из-за Украины

    Россияне смогут летать в одно государство прямыми рейсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok