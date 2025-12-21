Реклама

07:49, 21 декабря 2025

Оценены потери Испании от антироссийских санкций

Посол РФ Клименко: Испания ежегодно теряет €2 млрд из-за ограничений для россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Испанская туристическая отрасль теряет каждый год около двух миллиардов евро потенциальных доходов от российских туристов. Об этом заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко, пишет ТАСС.

«Что касается туризма, то решения ЕС по дальнейшему ужесточению визового режима в отношении росграждан, безусловно, приведут к еще большей "просадке" — до минимальных показателей — российского туризма в Испанию», — сказал он.

По его словам, это будет иметь негативный экономический эффект для местного туристического сектора.

Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов заявил, что Испания требует от россиян визу даже для транзита. Кроме того, некоторые европейские страны ввели дополнительные требования, в том числе наличие страховки, сделанной в Европейском союзе и банковских счетов на его территории.

