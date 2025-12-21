Реклама

18:34, 21 декабря 2025

Полиция поймала 12-летнего киллера

В Швеции задержали 12-летнего мальчика по подозрению в заказном убийстве
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: TT News Agency / Jonas Ekstromer / Reuters

Подростка-убийцу задержали в шведском Мальме после стрельбы по автомобилю. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным следствия, 12-летний киллер должен был ликвидировать конкретного человека за 250 тысяч крон (около 2,3 миллиона рублей), но ошибся и выстрелил в другого. Жертвой стал 21-летний мужчина. Его нашли с огнестрельным ранением в машине на одной из улиц города.

Полиция установила, что задержанный специально приехал в Мальме для совершения преступления и, вероятно, не впервые получал «заказы». Мальчик, считающийся самым молодым подозреваемым в убийстве с применением огнестрельного оружия в истории страны, был пойман во вторник, но не может быть заключен под стражу из-за возраста.

В последние годы Швеция переживает всплеск насилия, инициируемого бандами, которые все чаще вовлекают в свою деятельность несовершеннолетних.

Ранее в Бразилии школьник расправился с бабушкой и дедушкой после бытового конфликта. Родственники растили внука с семи лет. Конфликт, по предварительной информации, начался с запрета несовершеннолетнему пользоваться смартфоном.

