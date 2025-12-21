Реклама

11:49, 21 декабря 2025МирЭксклюзив

Полковник рассказал об изменившемся отношении ВС России к наемникам

Полковник Матвийчук: Изменился ритм, характер конфликта и поведение нашей армии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По законам Германии немецкие граждане не имеют права вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако они там есть в качестве наемников, и отношение к таким бойцам со стороны Вооруженных сил России (ВС России) изменилось. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее наемник из Германии заявил, что немецкие бойцы в случае вступления в ряды ВСУ будут разгромлены. Он отметил, что в данный момент ситуация на поле боя отличается от той, что была в 2023 и 2024 годах.

«Изменился ритм, характер конфликта и поведение нашей армии. Если мы раньше щадили их в глубине своей славянской души и все-таки надеялись, что они опомнятся, то сегодня мы наносим удары, несмотря на то что это братский нам народ. То есть мы уничтожаем бандеровцев и их приспешников, где только найдем», — прокомментировал Матвийчук.

Ранее в Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне ВСУ. Военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку полтора года.

