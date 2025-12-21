Реклама

07:15, 21 декабря 2025

Постпред Крыма заявил об агонии украинской власти

Мурадов: Убийство детей говорит об агонии украинской власти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Гибель ребенка в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь следует расценивать как террористический акт, подобные действия говорят об агонии украинской власти. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, его слова приводит ТАСС.

«Чем больше они применяют террористические методы, тем, конечно, сложнее будет вообще выжить этому украинскому режиму. Я уверен, что это агония, когда доходят до терроризма, это один из признаков того, что ему приходит конец», — сказал Мурадов.

15-летняя девочка получила ранения осколками от сбитой воздушной цели 30 ноября в парке Победы Севастополя. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, а вечером 5 декабря бортом МЧС России перевезли в Москву.

18 декабря девочка скончалась.

