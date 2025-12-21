Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира

Путин: Сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает поступательно развиваться

Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает развиваться. Эта организация является одним из центров формирующегося многополярного мира. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Его слова передает РИА Новости.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться», — сказал глава государства.

Наряду с этим Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС важно выработать подходы к торгово-экономическому сотрудничеству с третьими государствами на пять лет. Он также призвал партнеров по объединению вернуться к прежнему энтузиазму по реализации целей создания союза.

Ранее в Кремле анонсировали, что президент России Владимир Путин 21 декабря проведет двусторонние встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Киргизии Садыром Жапаровым. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встречи будут предварять саммит ЕАЭС.