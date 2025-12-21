Реклама

Бывший СССР
07:51, 21 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыта совершенная за месяц до СВО крупная покупка фонда «кошелька Зеленского»

Obozrevatel.ua: Фонд Миндича купил 77 квартир в Киеве за месяц до начала СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Инвестиционный фонд замешанного в коррупционном скандале украинского бизнесмена Тимура Миндича, также известного прозвищем «кошелек Зеленского», купил 77 квартир в Киеве. Крупное приобретение случилось за месяц до начала специальной военной операции (СВО) России на территории республики, сообщает Obozrevatel.ua в Telegram-канале.

Квадратные метры в ЖК бизнес-класса Riverdale у метро «Демеевская» достались фонду со скидкой в 60 процентов, уточняет издание. Один «квадрат» по результатам сделки стоил 18 тысяч гривен, хотя для обычных покупателей цена составляет не менее 48 тысяч гривен.

«Таким образом, общая сумма скидки от застройщика превысила 5 миллионов долларов», — говорится в публикации.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак через Тимура Миндича ограбил ООН на 50 миллионов долларов.

