Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:00, 21 декабря 2025Культура

Певица Наоко вышла на сцену в одной европейской стране

Вокалистку «Стоптайма» Наоко заметили на концерте в Вильнюсе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Диана Логинова

Диана Логинова. Фото: Andrei Bok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вокалистку «Стоптайма», певица Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), заметили на концерте в Вильнюсе. Кадрами поделилась певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; признана Минюстом РФ иностранным агентом) в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наоко вышла на сцену в конце выступления Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки.

Диану Логинову и ее коллегу по группе «Стоптайм» Александра Орлова задержали из-за видео с уличных концертов, на которых коллектив исполнял песни иноагентов. Им вменяли организацию «несогласованного концерта», также на Логинову составляли протоколы по статьям за мат в общественном месте и дискредитацию Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    На стене Путина заметили необычную картину

    Дмитриев ответил на слухи о стремлении России склонить Уиткоффа на свою сторону

    Раскрыта основная цель США в отношениях с Россией

    Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

    Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в Москве

    Дмитриев оценил переговоры в Майами по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok