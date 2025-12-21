Певица Наоко вышла на сцену в одной европейской стране

Вокалистку «Стоптайма» Наоко заметили на концерте в Вильнюсе

Вокалистку «Стоптайма», певица Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), заметили на концерте в Вильнюсе. Кадрами поделилась певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; признана Минюстом РФ иностранным агентом) в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наоко вышла на сцену в конце выступления Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки.

Диану Логинову и ее коллегу по группе «Стоптайм» Александра Орлова задержали из-за видео с уличных концертов, на которых коллектив исполнял песни иноагентов. Им вменяли организацию «несогласованного концерта», также на Логинову составляли протоколы по статьям за мат в общественном месте и дискредитацию Российской армии.