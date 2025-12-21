С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

AP: Как минимум 16 файлов по делу Эпштейна исчезли с сайта Минюста США

Как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом информирует Associated Press.

Днем ранее американское ведомство обнародовало часть материалов дела скандального бизнесмена во исполнение ранее принятого закона. В частности, президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном. Однако конкретных доказательств того, что политик был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.

По данным AP, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также кадр, на котором была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках. В частности, снимок главы Белого дома рядом с Эпштейном и Меланией Трамп.

На днях Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

Ранее на сайте Минюста США было указано, что в телефонной книге финансиста Джеффри Эпштейна нашли актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки.