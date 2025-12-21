Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:48, 21 декабря 2025Мир

С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

AP: Как минимум 16 файлов по делу Эпштейна исчезли с сайта Минюста США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: Epstein Estate / House Oversight / Global Look Press

Как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом информирует Associated Press.

Днем ранее американское ведомство обнародовало часть материалов дела скандального бизнесмена во исполнение ранее принятого закона. В частности, президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном. Однако конкретных доказательств того, что политик был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.

По данным AP, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также кадр, на котором была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках. В частности, снимок главы Белого дома рядом с Эпштейном и Меланией Трамп.

На днях Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

Ранее на сайте Минюста США было указано, что в телефонной книге финансиста Джеффри Эпштейна нашли актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев завершил первый день переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Заморозку российских активов назвали воровством

    Россиянам рассказали о получении бесплатных путевок в санатории

    В России отреагировали на возможное вступление еще одной страны в НАТО

    С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

    Россия продала Китаю один драгметалл на рекордную за все время сумму

    Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

    Пленный пожаловался на обман со стороны командования ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok