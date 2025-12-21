Сотни страниц документов по делу Эпштейна оказались закрашены черным цветом

CBS: Более 500 страниц документов по делу Эпштейна оказались закрашены

Около 550 страниц из опубликованных американскими властями материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. На это обратил внимание телеканал CBS.

Так, в одной серии из трех документов каждая из 255 страниц закрыта черным блоком. Еще один документ объемом 119 страниц, помеченный как «большое жюри — Нью-Йорк», также был полностью зачернен.

Кроме того, как минимум 180 закрашенных страниц содержатся в файлах, которые отредактированы лишь частично, указали журналисты.

Ранее СМИ сообщили, что как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу Джеффри Эпштейна.

На днях Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.