09:50, 21 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о час детонировавшем в главном укрепрайоне ВСУ в Донбассе объекте

Федоров: В Краматорске после удара «Герани» час детонировал склад боеприпасов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Краматорске, расположенном в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Части Донецкой народной республики (ДНР), час детонировал склад с боеприпасами. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что детонацию спровоцировал удар российского беспилотника «Герань».

«Ночью в Краматорске был прилет "Герани" точно в склад боеприпасов. Детонация длилась около часа», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским войскам одновременно с севера и с юга открывается путь к главному укрепрайону украинских войск в Донбассе. Так глава государства назвал Краматорскую агломерацию, куда также входит город Славянск.

