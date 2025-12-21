Стало известно о час детонировавшем в главном укрепрайоне ВСУ в Донбассе объекте

В Краматорске, расположенном в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Части Донецкой народной республики (ДНР), час детонировал склад с боеприпасами. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что детонацию спровоцировал удар российского беспилотника «Герань».
«Ночью в Краматорске был прилет "Герани" точно в склад боеприпасов. Детонация длилась около часа», — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским войскам одновременно с севера и с юга открывается путь к главному укрепрайону украинских войск в Донбассе. Так глава государства назвал Краматорскую агломерацию, куда также входит город Славянск.