Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 21 декабря 2025Мир

Страны Евросоюза захотели потребовать исключить их из кредитования Киева

FT: Страны Евросоюза могут потребовать исключить их из обеспечения кредита Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Некоторые европейские страны, такие как Венгрия, Словакия и Чехия, могут вслед за ними потребовать выйти из программы по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Венгрия, Словакия и Чехия, которые выступают против дополнительной помощи Украине, согласились на это в обмен на исключение их [из обеспечения кредита]. Другие страны могут потребовать такого же в будущем», — отмечает газета.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов.

Саммит Европейского союза (ЕС) прошел 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи стало финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Страны Евросоюза захотели потребовать исключить их из кредитования Киева

    В России вручили премию мира имени Льва Толстого трем иностранным лидерам

    Долина начала стремительно терять поддержку зрителей

    Китайского теннисиста дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи

    На Западе заявили о провале аферы ЕС с российскими активами

    Зеленский рассказал о предложении США провести трехстороннюю встречу с участием России

    Песков указал на недостаточную глубину некоторых вопросов на прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok