Путешествия
10:31, 21 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогер раскрыл пять неожиданных направлений для встречи Нового года за рубежом

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл пять неожиданных направлений для атмосферной встречи Нового года за рубежом. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Город Самарканд в Узбекистане он назвал один из наиболее популярных у российских туристов для отдыха на новогодние праздники. Блогер объяснил это тем, что некоторые россияне не хотят лететь далеко, чтобы прогуляться по экзотичным улицам и базарам. «Еще обязательно загляните в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Внутри такая акустика, что каждый шепот превращается в эхо. Жутковато, но впечатляет», — посоветовал блогер.

Тем путешественникам, которые стремятся зимой в горы, мужчина рекомендовал съездить в Алматы, Казахстан. Там же можно посетить самый большой каток в мире — Медео. Еще одним открытием путешественник назвал Баку. «Азербайджанская кухня — это любовь: долма, кутабы, плов, шашлыки, пахлава. В ресторанах цены кусаются, но на улицах полно лавок, где можно наесться за копейки», — отметил опытный турист.

Также Алексей Кутовой напомнил россиянам про новогодний туризм в Ереване, Армении, и в Тбилиси, в которых праздники проходят особенно масштабно. «Грузия вообще страна, где чувствуешь себя как дома. Люди открытые, города живые, природа красивая. Даже если просто приехать на неделю, выпить вина и наесться хачапури — это уже стоит того», — заключил автор публикации.

Ранее этот тревел-блогер описал жизнь в странах Азии фразой «в два раза дешевле, чем в России». Мужчина признался, что каждый раз, когда он покупает что-то в российском магазине или кафе, то автоматически сопоставляет чек с вьетнамским.

