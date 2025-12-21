Удар по стратегически важному мосту в Одесской области попал на видео

Удар по мосту в селе Маяки Одесской области на юге Украины попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

На записи видно, как вдалеке происходит вспышка, озаряющая небо, за которой раздается взрыв. Автор видео утверждает, что удар пришелся по мосту, хотя сам объект в кадр не попал.

Ранее эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш объяснил российские удары по мостам в Одесской области. По его словам, целью таких действий является изоляция западной части региона и нарушение логистики через реку Дунай.