Мир
17:59, 21 декабря 2025Мир

Украинские журналисты нашли Миндича

Украинские журналисты нашли Миндича в Израиле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Бизнесмена Тимура Миндича обнаружили в Израиле. Об этом сообщают журналисты «Украинской правды» со ссылкой на корреспондента в Израиле.

Журналистам также удалось сделать фотографию бизнесмена, на которой он запечатлен в темных очках.

Отмечается, что другие детали будут опубликованы позднее.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны.

28 ноября сообщалось, что Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. Этому предшествовали проведенные у него обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.

