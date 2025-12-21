Реклама

17:53, 21 декабря 2025Мир

В Германии не поверили в возможность заключения мира с нынешними властями Украины

Фон Донаньи не верит, что с нынешними властями Украины можно заключить мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Olga_Kovalova / Reuters

Бывший министр и высокопоставленный политик Германии Клаус фон Донаньи не верит, что с нынешними властями Украины можно заключить прочный мир. Об этом он заявил в интервью Die Neue Zürcher Zeitung.

По его словам, Украина находится в положении, схожем с положением Германии после 1918 года. Фон Донаньи отметил, что украинский национализм носит радикальный характер и вызывает серьезные опасения.

«Я не думаю, что в настоящее время с людьми в Киеве можно заключить прочный мир», — заявил он.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за позиции по использованию российских замороженных активов. Уточняется, что план по реализации замороженных активов РФ, который активно продвигал Мерц, провалился.

