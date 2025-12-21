В России объяснили нахождение беременных женщин в рядах ВСУ

Депутат Колесник: Беременные женщины в ВСУ могут служить в штурмовых отрядах

Беременные женщины в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут служить и в штурмовых отрядах, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в рядах спецбатальона «Шквал» оказались беременные женщины из колоний. Это произошло из-за того, что служба в ВСУ не предусматривает декретного отпуска.

Депутат рассказал, что беременные военнослужащие не раз попадались в плен российским бойцам, при этом им оказывали всю необходимую медицинскую помощь. По его словам, такие женщины могут выполнять в украинской армии любую функцию, в том числе могут нести службу на передовой, в штурмовых отрядах.

«Я думаю, что над вопросом, кем им служить, там вообще не задумываются. Умеешь держать в руках оружие — вперед в бой. А там уже как получится. Если уже стали женщин беременных брать в свои вооруженные силы, это говорит о том, что не совсем здорово там дела. Ну и нет никаких моральных принципов, это уже последняя капля, последний гвоздь в крышку гроба», — прокомментировал Колесник.

