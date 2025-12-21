Реклама

03:55, 21 декабря 2025

В России отреагировали на возможное вступление еще одной страны в НАТО

Дипломат Филатов: Россия учтет сближение Ирландии с НАТО в военном планировании
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Возможное вступление Ирландии в НАТО или потенциальное сближение страны с альянсом будет учтено в военно-политическом планировании России. Об этом заявил «Известиям» сообщил посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

«Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания», — подчеркнул дипломат.

Ирландия придерживается военного нейтралитета, однако вопрос об отказе от этого статуса встал на повестку после происшествия с пролетом дронов, якобы принадлежащих России, в небе над страной в то время, когда на ее территории совершал посадку борт главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс выразил мнение, что новая волна расширения НАТО будет представлять угрозу для национальной безопасности России из-за агрессивной направленности военного блока.

    

