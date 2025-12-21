В России высказались о необходимости возобновления диалога с Францией

Депутат Чепа: России нужен диалог с Францией

России необходимо восстанавливать диалог с Францией, если там сохранились здравые силы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон задумал провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным из-за несостоятельной внутренней политики. Стремление Макрона к международным переговорам политтехнолог Дмитрий Солонников объяснил тем, что он не может решить проблемы внутри страны.

«Я думаю, что диалог нужен. Как этот диалог будет складываться, я не знаю. Если в той же Франции найдутся сегодня здравые силы,а там они есть, просто им не дают особенно говорить. Но если диалог получится, то думаю, что во Франции есть над чем задуматься», — прокомментировал Чепа.

Депутат добавил, что перед будущей встречей двух глав государств будут проходить подготовительные этапы. Именно они, по его словам, покажут, какие вопросы Россия будет обсуждать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.