Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 21 декабря 2025Мир

В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

МВБ США: В США задержали танкер у берегов Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кристи Ном

Кристи Ном. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подтвердило задержание нефтяного танкера у венесуэльского побережья. Об этом сообщила руководитель ведомства Кристи Ноэм в социальной сети X.

По ее словам, военнослужащие Береговой охраны США при содействии Пентагона задержали нефтяной танкер, который ранее вышел из порта в Венесуэле. Вашингтон продолжит противодействовать «незаконной перевозке подсанкционной нефти», говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец рассказал, что потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Россияне смогут посетить «Диснейленд» без визы

    Назван владелец перехваченного армией США танкера

    Зеленский объявил о сотрудничестве с одной страной

    В США назвали ложью и пропагандой слухи о планах России захватить всю Украину

    Зеленский заявил о невозможности финансировать ВСУ

    В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

    Раскрыта причина перелома руки Сафонова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok