В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подтвердило задержание нефтяного танкера у венесуэльского побережья. Об этом сообщила руководитель ведомства Кристи Ноэм в социальной сети X.

По ее словам, военнослужащие Береговой охраны США при содействии Пентагона задержали нефтяной танкер, который ранее вышел из порта в Венесуэле. Вашингтон продолжит противодействовать «незаконной перевозке подсанкционной нефти», говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец рассказал, что потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью.