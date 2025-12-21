Реклама

Экономика
09:22, 21 декабря 2025Экономика

Вероятность возвращения западных компаний на российский рынок оценили

Экономист Чекурова: Западным компаниям будет непросто вернуться на рынок РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Западным компаниям будет непросто вернуться на российский рынок, однако пока такое развитие событий еще возможно. Так вероятность возвращения крупного иностранного бизнеса оценила экономист, глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, уже через несколько лет россияне перестанут ждать появления иностранных брендов. «Еще три-пять лет, и, думаю, их вообще здесь никто не будет ждать (...) Тех позиций, которые у них были до 2022 года, уже не будет никогда», — заявила она.

Чекурова отметила, что это связано с тем, что российский рынок будет заполнен отечественной продукцией, а стоимость товаров западных брендов будет завышенной.

Ранее сообщалось, что одна европейская страна потеряла более половины экспорта в Россию после санкций.

