Песков анонсировал зарубежные поездки Путина

Песков анонсировал зарубежные визиты президента Путина в новом году

У президента России Владимира Путина будет целый ряд зарубежных поездок в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что президент России в конце 2025 года проводит время за активной работой, но уже готовится к международным визитам. «Начало года он проведет в рабочем режиме», — заметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у Путина уже запланированы зарубежные поездки в начале года, но не стал конкретизировать. Однако график, по словам Дмитрия Пескова, уже составлен.

«Спокойного графика у Путина в январе не будет», — пообещал пресс-секретарь президента РФ.

21 декабря в эфире канала «Россия 1» сообщили, что президент России Владимир Путин на грядущей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений, а также заседание Госсовета по кадровым вопросам. Также 22 декабря глава государства примет участие в неформальном саммите стран СНГ.