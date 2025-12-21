Захарова опровергла сообщения об официальных переговорах по ядерной программе КНДР

Захарова опровергла сообщения о переговорах России и РК по ядерной проблеме КНДР

Сообщения СМИ о якобы официальных переговорах России и Республики Корея (РК) по ядерной программе КНДР не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

По словам Захаровой, эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований.

«Налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности, Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран», — пояснила она.

Ранее стало известно, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. Отмечается, что недавно профильный чиновник МИД Южной Кореи по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.