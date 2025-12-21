Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 21 декабря 2025Мир

Захарова опровергла сообщения об официальных переговорах по ядерной программе КНДР

Захарова опровергла сообщения о переговорах России и РК по ядерной проблеме КНДР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA / Reuters

Сообщения СМИ о якобы официальных переговорах России и Республики Корея (РК) по ядерной программе КНДР не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

По словам Захаровой, эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований.

«Налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности, Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран», — пояснила она.

Ранее стало известно, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. Отмечается, что недавно профильный чиновник МИД Южной Кореи по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Канцлера Германии освистали

    ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

    Захарова высказалась о развитии отношений с одной страной

    Захарова опровергла сообщения об официальных переговорах по ядерной программе КНДР

    Захарова рассказала о противниках сотрудничества России и КНДР

    В Анапе задержали Деда Мороза

    Путин рассказал о взаимоотношениях ЕАЭС с другими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok