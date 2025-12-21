Реклама

Зеленского осудили за реакцию на слова Путина

Депутат Рады Дмитрук осудил Зеленского за реакцию на слова Путина о выборах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Отказывая находящимся на территории России украинцам в праве голосовать на возможных выборах, Владимир Зеленский поступает несправедливо. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Дмитрук осудил Зеленского за его реакцию на слова президента России Владимира Путина, который сообщил о готовности рассмотреть возможность обеспечения безопасности на выборах в случае готовности украинской стороны провести их.

Все нынешние разговоры о выборах я воспринимаю крайне скептически и прежде всего как манипуляцию. Особенно с учетом заявлений Зеленского о том, что граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, якобы не имеют права голоса

Артем Дмитрук

По словам Дмитрука, подобные действия Зеленского были бы нелегитимны. Также он предрек рост влияния России на украинскую политику. «Это неизбежно, и с этим Украине в любом случае придется столкнуться», — подытожил он.

Ранее на Западе призвали Зеленского провести выборы.

