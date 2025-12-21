На Западе призвали Зеленского провести выборы после заявления Путина

Мема: Зеленскому после заявления Путина нужно провести выборы на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо провести выборы на Украине после заявления президента России Владимира Путина. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее сербский журналист Марио Бойич заявил, что у украинского лидера нет шансов победить на выборах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. Он также отметил, что граждане страны, проживающие на российских территориях, также должны иметь возможность голосовать.