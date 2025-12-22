Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:26, 22 декабря 2025Ценности

Анфиса Чехова опубликовала фото в купальнике в честь 48-летия

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фото в бордовом бикини в честь 48-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @achekhova

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала фото в купальнике в честь 48-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телезвезда предстала на размещенном кадре в бикини бордового цвета, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Она позировала на камеру в соломенной шляпе с широкими полями, распущенными волосами и ярким макияжем.

«Я готова кричать о своем возрасте на каждом углу! Я так горда тем, как я прожила эти 48 лет!» — подписала знаменитость снимок, который набрал 29,7 тысячи лайков.

Ранее Анфиса Чехова высказалась о женском весе фразой «для многих 60 — это жирная».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok