Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фото в бордовом бикини в честь 48-летия

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала фото в купальнике в честь 48-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телезвезда предстала на размещенном кадре в бикини бордового цвета, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Она позировала на камеру в соломенной шляпе с широкими полями, распущенными волосами и ярким макияжем.

«Я готова кричать о своем возрасте на каждом углу! Я так горда тем, как я прожила эти 48 лет!» — подписала знаменитость снимок, который набрал 29,7 тысячи лайков.

