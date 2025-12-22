Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 22 декабря 2025Россия

Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны отчиталось об ударе по военной инфраструктуре Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны России отчиталось об ударе по военной инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе спецоперации.

В частности, целями российских войск стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места запуска беспилотников. Кроме того, были поражены 142 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, отметили в Минобороны.

Удар был нанесен дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования.

22 декабря Минобороны сообщило, что российским войскам удалось выбить ВСУ еще из одного населенного пункта в зоне проведения спецоперации. Им стал поселок Вильча в Харьковской области. Боевые действия на этом участке ведут соединения группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok