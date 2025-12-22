Реклама

Россия
13:03, 22 декабря 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Вильчу в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке городского типа Вильча в Харьковской области, где бои вели подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие также нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Алексеевка, Терновая, Избицкая и Рубежное.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Россию десятками дронов. В частности, системы противовоздушной обороны срабатывали в Краснодарском крае, Брянской области и над акваторией Черного моря.

