Минобороны: ВС России взяли под контроль Вильчу в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке городского типа Вильча в Харьковской области, где бои вели подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие также нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Алексеевка, Терновая, Избицкая и Рубежное.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Россию десятками дронов. В частности, системы противовоздушной обороны срабатывали в Краснодарском крае, Брянской области и над акваторией Черного моря.