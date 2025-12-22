Реклама

Экономика
19:19, 22 декабря 2025Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара понизили до 79,31, а евро — до 92,86 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Курс доллара на 23 декабря составил 79,3146 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Евро подешевел до 92,8621 рубля, а юань — до 11,2308 рубля.

На 22 декабря доллар стоил 80,7220 рубля. Что касается евро и юаня, то их котировки составляли 94,5120 и 11,4463 рубля соответственно.

В конце минувшей недели курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 19 ноября поднялся выше отметки в 81 рубль. С начала года курс рубля к доллару вырос на 29,8 процента.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, укрепление рубля к доллару не идет на пользу экономике России и оказывается вредным.

