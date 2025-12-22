Батрутдинов высказался о донорстве спермы

Юморист Батрутдинов заявил, что не хотел бы становиться донором спермы

Резидент шоу Comedy Club, 47-летний юморист Тимур Батрутдинов оценил вероятность того, что он может стать донором спермы. Об этом он высказался в интервью журналистке и блогерше Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

Комик признался, что хотел бы найти возлюбленную, чтобы в том числе построить с ней семью, в которой будут дети. При этом юморист отметил, что ему сложно искать женщину, с которой он мог бы вступить в брак, так как он много работает, и его выбор ограничивается только коллегами.

Джугелия заявила, что он может стать отцом, сдав свой биологический материал. Батрудинов признался, что никогда не делал этого и не планирует. «Мой генофонд должен остаться в кругу моей семьи», — заключил юморист.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова, который с помощью донорства спермы стал отцом более 100 детей. Лебедев назвал поведение медиаменеджера не самым благородным поступком.

В июле 2024 года Дуров рассказал, что у него есть более 100 детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы по просьбе друга, который не мог иметь детей. Предпринимать отметил, что позднее его убедили сдать больше биологического материала.

