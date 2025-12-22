Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

Белоусов поздравил войска с занятием Вильчи в Харьковской области

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским войскам в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Тема обращения министра — занятие населенного пункта Вильча Харьковской области, о чем стало известно 22 декабря.

Белоусов поздравил военнослужащих 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, обеспечивших переход Вильчи под российский контроль. Он отметил, что активные действия личного состава соединения обеспечивают успешное продвижение всей российской группировки.

Ранее под контроль российских войск перешел населенный пункт Высокое Сумской области. В операции принимали участие подразделения группировки «Север».