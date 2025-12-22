Реклама

Ценности
16:19, 22 декабря 2025

Блогерша не учла одну деталь и осталась с ожогами после коррекции бровей

Блогерша Дьюхерст осталась с ожогами после коррекции бровей из-за ретиноида
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samanthamartinadewhurst / TikTok

Блогерша Саманта Дьюхерст из Великобритании не учла одну деталь и осталась с ожогами после коррекции внешности. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась к мастеру, чтобы сделать восковую депиляцию бровей и окрасить их. Так, окрашивание прошло без проблем, однако во время ваксинга клиентка ощутила сильное жжение и заметила покраснение после процедуры.

На размещенных кадрах она продемонстрировала, что на второй день над и под бровями появились раны. Дьюхерст пояснила, что забыла сказать специалистке, что использует для ухода за лицом третиноин (ретиноид, применяющийся в дерматологии для лечения различных кожных заболеваний, устранения пигментации и морщин, — прим. «Ленты.ру»), из-за которого ее кожа стала более чувствительной. «Я усвоила урок», — отметила автор ролика.

Ранее в декабре сообщалось, что у москвички внезапно раздулась голова после окрашивания в салоне красоты.

