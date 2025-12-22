Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:57, 22 декабря 2025Мир

Бывший аналитик ЦРУ раскрыл возможную стратегию США в конфликте на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США будут договариваться с РФ, игнорируя Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ради восстановления отношений с Россией президент США Дональд Трамп может игнорировать мнения украинского коллеги Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу урегулирования ситуации на Украине и планирует вести переговоры напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского. Думаю, именно это и произойдет», — заявил он.

Эксперт отметил, что Вашингтон искренне заинтересован в улучшении отношений с Москвой. По словам Макговерна, именно это и лежит в основе изменения приоритетов, которое отражено в новой стратегии национальной безопасности США.

Ранее Макговерн заявил, что США выбрали в качестве основной цели урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Тревел-блогер объяснил различия американского и российского гостеприимства

    Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

    Москвичи пережили самую длинную ночь в году

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В США сравнили военные возможности НАТО и России

    19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

    Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok