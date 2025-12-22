Бывший аналитик ЦРУ раскрыл возможную стратегию США в конфликте на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США будут договариваться с РФ, игнорируя Зеленского

Ради восстановления отношений с Россией президент США Дональд Трамп может игнорировать мнения украинского коллеги Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу урегулирования ситуации на Украине и планирует вести переговоры напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского. Думаю, именно это и произойдет», — заявил он.

Эксперт отметил, что Вашингтон искренне заинтересован в улучшении отношений с Москвой. По словам Макговерна, именно это и лежит в основе изменения приоритетов, которое отражено в новой стратегии национальной безопасности США.

Ранее Макговерн заявил, что США выбрали в качестве основной цели урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.