15:35, 22 декабря 2025Силовые структуры

Бывший муж блогера Лерчек дал показания в суде

В Москве бывший муж блогера Лерчек дал показания в суде по делу о выводе средств
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин дал показания в суде по делу о выводе средств из России. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании в Гагаринском суде он признал вину только в налоговом преступлении. Кроме того, в части незаконного вывода средств за рубеж он заявил о своей невиновности.

Чекалин объяснил, что организация в ОАЭ была открыта для того, чтобы бывшие супруги могли выйти на международный рынок. Он отметил, что его бывший бизнес-партнер Роман Вишняк уверил, что Чекалины действуют в рамках закона и никакие незаконные операции они не проводят.

В ноябре Артем Чекалин попросил, суд заменить домашний арест подпиской о невыезде.

Следствие считает, что при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Так злоумышлен

