Мир
14:26, 22 декабря 2025Мир

Демократы потребовали расследовать сделки Уиткоффа

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Christian Mang / Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может стать объектом служебной проверки из-за сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает издание Semafor.

По данным издания, надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос сенаторов-демократов о расследовании возможных нарушений этических норм при заключении соглашений с участием ОАЭ. Речь идет о предполагаемых финансовых связях Уиткоффа с ОАЭ в сфере криптовалют.

Запрос направили сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Элисса Слоткин. В ведомстве подтвердили, что запрос находится на рассмотрении, однако подробности возможного расследования не раскрываются. Издание ссылается на внутреннюю переписку, свидетельствующую о начале проверочных действий.

Ранее Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами. Он назвал их продуктивными и конструктивными. Уиткофф подчеркнул, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.

