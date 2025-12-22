Реклама

Девушка с больным горлом узнала о редком побочном эффекте леденцов от кашля

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником LogsKody94 рассказала, как на собственном опыте узнала о побочном эффекте средства от кашля. Это произошло прямо на работе — в день, когда у нее с самого утра болело горло.

«Мне совсем не хотелось быть той коллегой, которая звучит как умирающий аккордеон, поэтому я схватила пакет леденцов от кашля и продолжила свой день. Поначалу все было замечательно. Каждый раз, когда у меня першило в горле, я съедала еще один леденец. Встреча? Еще один. Телефонный звонок? Еще. Тихо сижу за столом? Снова конфета. Я особо не задумывалась, сколько их проглотила, потому что, ну... это же просто леденцы от кашля», — вспомнила она.

Ближе к обеду она ощутила легкий дискомфорт в желудке, переросший чуть позже в полноценную проблему. Девушка написала, что «бросилась в туалет с сосредоточенностью, свойственной олимпийским спортсменам».

«Сидя на унитазе и сомневаясь во всех своих жизненных решениях, я сделала то, что делает любой современный человек в кризисной ситуации: вбила пару запросов в поисковик. Именно тогда я узнала, что многие леденцы от кашля содержат подсластители, которые при чрезмерном употреблении оказывают слабительное действие. Чрезмерном. Что я, конечно же, и делала до того момента», — заключила она.

Ранее другая пользовательница Reddit съела 12 пирожных и столкнулась с «кремообразными» последствиями в туалете. Она приняла несколько доз препарата от диареи, но даже после этого ей все равно пришлось бегать в туалет каждый час.

