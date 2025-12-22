Реклама

Россия
05:19, 22 декабря 2025

Дмитриев намекнул на место проведения следующей встречи c США по Украине

Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине может быть в Москве
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что следующая встреча делегаций России и США по Украине может состояться в Москве.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он.

Пост Дмитриев сопровождал фотографией в футболке с надписью Next time in Moscow и подписью президента России Владимира Путина.

21 декабря в Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел Дмитриев. Встреча прошла в два раунда, по итогам которых обе стороны оценили ход переговоров.

