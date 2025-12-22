Глава РФПИ Дмитриев вылетел из США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вылетел из США после переговоров с американской стороной об урегулировании на Украине, передает РИА Новости.

Серия встреч состоялась в Майами, по итогам второго раунда политик заявил, что «разжигателями войны» не удалось сорвать переговорный процесс.

Дмитриев прибыл в США 20 декабря. Сразу из аэропорта политик отправился на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу. Дмитриев планировал получить от США предложения, переданные лидерами стран Евросоюза (ЕС) и Украины. По возвращении в Москву он доложит о них главе государства.

